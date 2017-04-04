В Тольятти через теневые банковские структуры обналичили более миллиарда рублей

В Самарской области дошло до суда дело о группе обнальщиков.

Напомним, началось оно 7 июля 2015 г., когда сотрудники УФСБ России по Самарской области в аэропорту Курумоч задержали Сергея Анисифорова, у которого при себе был 21 млн руб. наличными. На тот момент предполагалось, что деньги были получены в результате уклонения от налогов, затем их выводили через фирмы-однодневки, обналичивали, после чего курьером доставляли заказчику. Конкретно Анисифоров должен был лететь в Санкт-Петербург.

Для расследования ФСб передала дело в У МВД России по Тольятти, откуда в 2017 г. его направили в суд. В итоге на скамье подсудимых оказались четверо: Александр и Сергей Анисифоровы (отец и сын), Александр Гадалин и Сергей Каменский. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Во время следствия выяснились, что с помощью теневых банковских операций обналичить удалось около миллиарда рублей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, группа обнальщиков работала в Тольятти и Жигулевске, используя фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а также вполне легальные возможности банковской системы России.

Система обнала включала в себя несколько уровней (или структурных подразделений теневого банка). Первый - это реальные юридические лица, которые работали и получали прибыль. Они располагались в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в некоторых других субъектах РФ. Именно эти фирмы, чтобы снизить налоговые выплаты, направляли часть прибыли на "второй" уровень. Далее в дело вступали фирмы-транзитеры, которые аккумулировали на себе налог на добавленную стоимость, освобождая при этом от его уплаты "заказчиков". Третий уровень состоял из выводных фирм, а точнее, микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов ЦБ России. Они выдавал фиктивные микрозаймы физическим лицам, а фактически передавали их участникам группы обнальщиков, которые через разные банковские карты и банкоматы получали на руки наличные деньги, а потом передавали их "заказчикам".

Во время расследования этого уголовного дела допросили более 70 владельцев банковских карт, 30 подставных директоров фирм, микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов. После проведения сложнейших технических и финансово-аналитических экспертиз была установлена общая сумма обнала - более 1 млрд рублей.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. В обстоятельствах дела начинает разбираться Жигулевский городской суд.