В Тольятти под суд пойдет женщина, обвиняемая в организации занятия проституцией

В суд Комсомольского района Тольятти для рассмотрения по существу направлено уголовное дело 37-летней женщины, обвиняемой по ч. 1 ст. 241 УК РФ "Организация занятия проституцией другими лицами, с целью извлечения выгоды", сообщают в Средневолжском ЛУ МВД РФ на транспорте.

По версии следствия, к оказанию сексуальных услуг на добровольной основе за материальное вознаграждение она привлекла четырех девушек. За свои "труды" они получали нечто вроде "зарплаты" — заранее оговоренные суммы. А основную часть денег обвиняемая забирала себе.

Также полицейские уточняют, что "предприятие" по оказанию интимных услуг проработало несколько месяцев. После разоблачения сотрудники уголовного розыска Тольяттинского линейного отдела полиции в отношении "бизнес-леди" возбудили уголовное дело.

Теперь следствие закончено и уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.