16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Двух женщин, одна из которых погибла, а вторая в больнице, на дачах под Тольятти искусали собаки Дело организатора фиктивных "собраний акционеров" Тольяттиазота передано в суд В квартире в Тольятти обнаружено тело гроссмейстера телешоу "Своя игра" Андрея Жданова Облсуд увеличил срок наказания Игорю Досаеву, осужденному за мошенничество На руководителей Тольяттинской птицефабрики завели дело

Происшествия

В Тольятти под суд пойдет женщина, обвиняемая в организации занятия проституцией

ТОЛЬЯТТИ. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

В суд Комсомольского района Тольятти для рассмотрения по существу направлено уголовное дело 37-летней женщины, обвиняемой по ч. 1 ст. 241 УК РФ "Организация занятия проституцией другими лицами, с целью извлечения выгоды", сообщают в Средневолжском ЛУ МВД РФ на транспорте.

По версии следствия, к оказанию сексуальных услуг на добровольной основе за материальное вознаграждение она привлекла четырех девушек. За свои "труды" они получали нечто вроде "зарплаты" — заранее оговоренные суммы. А основную часть денег обвиняемая забирала себе.

Также полицейские уточняют, что "предприятие" по оказанию интимных услуг проработало несколько месяцев. После разоблачения сотрудники уголовного розыска Тольяттинского линейного отдела полиции в отношении "бизнес-леди" возбудили уголовное дело.

Теперь следствие закончено и уголовное дело передано в суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги: преступление уголовное дело проституция Тольятти

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

В целом справляются
Не совсем, но в этом году лучше, чем раньше
Где-то справляются, а где-то нет
Нет, стало хуже, чем раньше
Всего проголосовало 406
архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Мама Наркомана 07 января 2017 22:04 В Тольятти у пассажира автобуса нашли марихуану

Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой 4г в пакетике

Илья Ионов 03 ноября 2016 09:17 В Тольятти мужчине понадобилась помощь после удара сковородкой по голове

Во бабы в Тольятти!!!)))))

Фото на сайте

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5