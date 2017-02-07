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Происшествия

В Тольятти труп пенсионерки пролежал в квартире три месяца

ТОЛЬЯТТИ. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 3 февраля в квартире жилого дома на ул. Ворошилова в Автозаводском районе Тольятти был обнаружен труп женщины.

По данным источника в правоохранительных органах, пролежала она там давно. Эксперты предположили, что смерть наступила около трех месяцев назад.

Почему ни соседи, ни родственники не забили тревогу раньше, пока не известно.

Погибшей было 60 лет. Сейчас проводится проверка по факту смерти женщины, и выясняется, была ли она естественной.

Теги: ЧП смерть проверка Тольятти

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