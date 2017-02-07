В отношении инспектора тольяттинского Ростехнадзора возбудили уголовное дело за получение взятки

В Тольятти инспектор Ростехнадзора стал фигурантом уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Комсомольского района Автограда.

По версии следствия представитель одной из коммерческих организаций города подготовил и сдал пакет документов в территориальное подразделение Ростехнадзора по Самарской области для согласования методики проведения пусконаладочных испытаний на тепловых энергоустановках. В согласовании указанной методики было отказано.

Представитель фирмы обратился непосредственно к инспектору Ростехнадзора, занимающегося рассмотрением данного заявления. Указанное должностное лицо пояснило, что для согласования пакета документов необходимо передать вознаграждение в размере 200 тыс. рублей.

22 декабря 2016 г. указанный инспектор задержан сотрудниками полиции при передаче представителем фирмы взятки размере 155 тыс. рублей.

По данному факту старшим следователем Центрального межрайонного следственного отдела Тольятти СУ СК России по Самарской области в отношении инспектора возбуждено уголовное дело, по которому в настоящее время проводятся следственные действия. Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.