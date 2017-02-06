Обвиненные в изготовлении и сбыте амфетамина тольяттинцы проведут по 10 лет в колонии

Вступил в силу приговор суда Автозаводского района Тольятти, вынесенный местным жителям Роману Каюмову и Станиславу Латышеву, которых признали виновными в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Как сообщают в пресс-службе УФСБ по Самарской области, информация о том, что Латышев и Каюмов занимаются производством и сбытом амфетамина была получена их сотрудниками в марте 2016 г. во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконному обороту наркотиков.

При дальнейшей работе эти сведения подтвердились.

"Установлено, что Каюмов и Латышев приобрели ингредиенты и оборудование, необходимые для производства амфетамина, после чего перевезли их в арендованную квартиру на Южном шоссе в Тольятти, - сообщают в УФСБ по Самарской области. - 29 марта 2016 г. Каюмов и Латышев произвели для последующего сбыта 32,84 г амфетамина".

В тот же день мужчин задержали сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области.

При обследовании арендованной квартиры силовики обнаружили амфетамин, оборудование и ингредиенты для его производства. 30 марта 2016 г. следственный отдел Управления ФСБ по Самарской области в отношении задержанных возбудил уголовное дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

17 января Автозаводский районный суд признал Романа Каюмова и Станислава Латышева виновными и назначил им 10 с половиной лет и 10 лет и 3 месяца лишения свободы, соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.