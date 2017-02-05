Автомобилист, сбивший 89-летнюю женщину в Тольятти, может понести уголовную ответственность

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении автомобилиста, участвовавшего в ДТП, сообщает пресс-служб ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 15 октября 2016 г. 49-летний водитель Opel, двигаясь задним ходом по площади Свободы, по версии полицейских, проявил невнимательность, не снизил скорость и сбил 89-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении слева.

В результате аварии пешеход получила тяжкие травмы.

По данным инспекторов ГИБДД, водитель иномарки был трезв. По статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело.