Автомобилист, сбивший 89-летнюю женщину в Тольятти, может понести уголовную ответственность

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении автомобилиста, участвовавшего в ДТП, сообщает пресс-служб ГУ МВД России по Самарской области.
Утром 15 октября 2016 г. 49-летний водитель Opel, двигаясь задним ходом по площади Свободы, по версии полицейских, проявил невнимательность, не снизил скорость и сбил 89-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении слева.
В результате аварии пешеход получила тяжкие травмы.
По данным инспекторов ГИБДД, водитель иномарки был трезв. По статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой 4г в пакетике
Во бабы в Тольятти!!!)))))