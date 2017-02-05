Тольяттинца задержали в торговом центре с "синтетикой"

В Тольятти 22-летнего безработного местного жителя задержали по подозрению в причастности к распространению наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Молодого человека задержали в торговом центре на бульваре 50 лет Октября. Во время досмотра у него изъяли два свертка с 1,93 г синтетического наркотика. При этом ранее правоохранители получили информацию о том, что парень планирует сбыть запрещенное вещество.

Теперь в отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотика в крупном размере.