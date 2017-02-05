Ночью в тольяттинской сауне мужчину ранили выстрелом в ногу

В воскресенье, 5 февраля, в четвертом часу утра, по предварительным данным, в сауне на ул. Дзержинского в Тольятти понадобилась помощь 40-летнему мужчине, раненному выстрелом из неизвестного оружия в ногу, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, у пострадавшего была рана бедра. Для него вызвали "скорую". Приехавшие врачи, после оказания помощи перевезли пострадавшего в больницу.