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Происшествия

Ночью в тольяттинской сауне мужчину ранили выстрелом в ногу

ТОЛЬЯТТИ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 5 февраля, в четвертом часу утра, по предварительным данным, в сауне на ул. Дзержинского в Тольятти понадобилась помощь 40-летнему мужчине, раненному выстрелом из неизвестного оружия в ногу, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, у пострадавшего была рана бедра. Для него вызвали "скорую". Приехавшие врачи, после оказания помощи перевезли пострадавшего в больницу.

Теги: преступление пострадавшие стрельба сауна Тольятти

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