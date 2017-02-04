Тольяттинцев просят не сообщать мошенникам по телефону номера банковских карт и счетов

В мэрии Тольятти сообщили, что 3 февраля были зафиксированы многократные случаи звонков жителям города, целью которых являлось мошенничество.

Людям звонили незнакомцы и просили уточнить номер их расчетного счета или банковской карты для якобы проведения процедуры индексации вклада, пенсии или для начисления денег.

Тольяттинская полиция предупреждает жителей о том, что в городе действуют мошенники.

Пенсионный фонд или банк не станет вам звонить с подобными вопросами. Этим организациям известны ваши банковские реквизиты, они имеются у них в базе данных.

Более того, Пенсионный фонд работает только по заявительному принципу, то есть только если вы лично обращаетесь в офис.

"Если вы не хотите лишиться своих денег, убедительная просьба никому не сообщать по телефону реквизиты своих документов, в том числе банковских карт", — говорится в срочном сообщении мэрии.