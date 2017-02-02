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Происшествия

В Тольятти разыскивают двух пропавших воспитанниц детского соцучреждения

ТОЛЬЯТТИ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть отдела полиции №22 У МВД России по Тольятти поступило сообщение о том, что из детского социального учреждения самовольно ушли две несовершеннолетние воспитанницы, сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Приметы девушек оперативный дежурный направил всем наружным службам полиции. Сейчас полицейские продолжают опрашивать друзей, педагогов и одноклассников пропавших. Сотрудники органов внутренних дел осматривают чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропали несовершеннолетние, отрабатывают крупные торговые центры и развлекательные учреждения. На поиски девушек ориентирован весь личный состав тольяттинского гарнизона полиции.

Приметы пропавших

Евгения Пшонкина: на вид 16-17 лет, рост 160-174 см, среднего телосложения, волосы прямые, светло-русые, глаза карие, имеется легкое косоглазие правого глаза. Была одета в удлиненный пуховик горчичного цвета на замке с капюшоном, серую толстовку, пестрые лосины и розовые кроссовки.

Вера Трифонова: на вид 16-17 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы прямые, темно-русые, до плеч, глаза зеленые, брови щетинистые, губы средние. Была одета в темно-синюю парку, черные джинсы, черные лакированные ботинки с золотой бляшкой.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемых, обращаться по телефонам: (8482) 93-46-02, 93-46-27 или 020 (102 с мобильного).

Теги: ЧП подростки пропавшие без вести розыск Тольятти

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