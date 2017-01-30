В Тольятти взят под стражу постоялец, подозреваемый в убийстве хозяйки квартиры

В Тольятти 26 января суд поддержал ходатайство следствия об аресте 28-летнего Ивана Ж., которого подозревают в убийстве хозяйки квартиры, в которой он проживал, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник Центрального межрайонного следственного отдела по Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

Как пояснила Наталья Ангипова, Иван Ж. был несколько раз судим за кражи, у него была судимость за незаконный оборот наркотиков, а в 2009 г. мужчину суд приговорил к семи годам лишения свободы за покушение на убийство. На свободу Иван вышел в январе 2016 года.

По словам Натальи Ангиповой, о преступлении, в котором его подозревают сейчас, стало известно 24 января, когда в квартире на ул. Ленинградской была найдена убитой 55-летняя хозяйка жилплощади Елена Т. В области грудной клетки у женщины были колото-резаные раны. По факту убийства в тот же день возбудили уголовное дело.

Следствие установило, что, помимо хозяйки, в квартире жил ныне подозреваемый Иван вместе с сожительницей Татьяной К., с которой познакомился еще во время отбытия последнего срока. Татьяна в то время тоже находилась в местах лишения свободы.

Освободившись первой, она приехала в Тольятти к знакомой Елене и поселилась у нее. А когда Иван вышел на свободу, она пригласила его жить к себе.

Иван и Татьяна в последнее время не работали и жили, предположительно, на пенсию, которую получала Елена, являвшаяся инвалидом. На ее деньги бывшие заключенные покупали еду и фанфурики.

Наталья Ангипова рассказала, что, по версии следствия, днем 23 января Иван с Татьяной распивали спиртовую жидкость из стеклянных пузырьков. Когда фанфурики закончились, Иван ушел за следующей партией. Ради покупки спиртного он хотел сдать в ломбард свой мобильник. Но за его телефон предложили очень небольшую сумму, и он отказался его сдавать. Тогда Иван вернулся в квартиру, сожительницу там не застал и принялся расспрашивать о ней у хозяйки жилья. Между ними произошла ссора. Мужчина принялся избивать Елену, а потом взял нож и убил пострадавшую несколькими ударами.

Осознав, что женщина мертва, он оставил жертву в комнате, взял ее сотовый, сдал его в ломбард, купил фанфуриков и вернулся в квартиру. Из дома он дозвонился до сожительницы и сказал ей, что убил Елену. Татьяна сначала не приняла это всерьез. Утром подозреваемый снова позвонил сожительнице и повторил, что убил хозяйку жилища.

Как пояснила Наталья Ангипова, тогда Татьяна сообщила о случившемся в полицию и стражи порядка задержали Ивана в квартире.

"Сейчас подозреваемый полностью признает вину, - сообщила Наталья Ангипова. - 26 января суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте на два месяца. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы".