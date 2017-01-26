В Тольятти под колесами микроавтобуса погиб пешеход

В среду, 25 января, в Тольятти в ДТП погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:20 на ул. Ленина 28-летний водитель пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato ехал со стороны ул. Чапаева в направлении ул. Горького и сбил 32-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара того отбросило вправо на остановившуюся Lada Priora.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.