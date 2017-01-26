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Происшествия

В Тольятти под колесами микроавтобуса погиб пешеход

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 января, в Тольятти в ДТП погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:20 на ул. Ленина 28-летний водитель пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato ехал со стороны ул. Чапаева в направлении ул. Горького и сбил 32-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара того отбросило вправо на остановившуюся Lada Priora.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Теги: ДТП смерть пешеходы Тольятти

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