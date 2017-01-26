Бойцы украинского карательного батальона "Айдар" должны были прибыть в Тольятти для совершения ряда заказных убийств

Боевики украинского карательного батальона "Айдар" должны были прибыть в Тольятти для совершения ряда заказных убийств и в том числе для нападения на частный дом и расстрела проживающей там семьи, сообщает "Самарское обозрение". Эти данные были раскрыты в ходе расследования серии преступлений, связанных с разделом бизнеса одной из крупнейших тольяттинских ОПГ - "неверовских".

Тольяттинская ОПГ Сергея Неверова (он же Невер) в последние несколько лет служит одним из основных поставщиков криминальных новостей в регионе. Раздоры между ее лидерами начались с отъезда в Украину на ПМЖ самого Невера, который живет там сейчас под фамилией Трофимов. Некоторое время Неверов пытался руководить группировкой дистанционно, однако ситуация перешла в неизбежную стадию междоусобиц и раздела активов (деньги, заработанные ОПГ, в основном на игорном бизнесе, в 2000-е активно вкладывались в строительство и покупку недвижимости), а затем - в полноценную криминальную войну.

Одним из важных этапов этой войны стало покушение на Неверова, совершенное неустановленным тольяттинским киллером летом 2013 г. в киевском ресторане "Пивной сад". Все криминальные процессы вокруг "неверовских" сопровождались войнами компромата и взаимными публичными обвинениями в СМИ, в том числе на федеральном уровне.

За кулисами значительной части этих процессов, как уверяют источники издания, все это время находился авторитетный предприниматель Виталий Портнов. Раньше Портнов управлял всем игорным бизнесом Неверовской группировки и был, по сути, ее кошельком. После отъезда Неверова и введения законодательного запрета на игру он порвал со своим бывшим боссом и перепрофилировался в девелоперы. Сейчас его компании занимаются жилой застройкой в нескольких районах Тольятти или управлением собственной недвижимостью. С такой сменой образа жизни, а главное - с тем, что заработанные таким образом средства принадлежат только Портнову, его партнеры из прошлого не согласны. Что и влечет за собой многочисленные разбирательства и скандалы.

Как выяснилось, совсем недавно войны бывших "неверовских" могли иметь куда более кровавое проявление, нежели то, что есть на данный момент. Произошло это при расследовании обстоятельств вымогательства двумя отставными силовиками Владимиром Чапалой и Павлом Пашковым 5 млн руб. с Виталия Портнова и его партнера Сергея Туминова, до марта 2015 г. сотрудника тольяттинской ФСБ.

После того как Пашков и Чапала были арестованы за вымогательство денег у Портнова и Туминова, всплыли интересные факты относительно того, какую именно "ответку" на покушение в Киеве мог готовить своим бывшим деловым партнерам уехавший Неверов. Потерпевший Сергей Туминов, у которого, собственно, и вымогались деньги, на допросе в суде первой инстанции рассказал, что в начале 2015 г. появились данные о готовящемся на него и Портнова покушении. Информацию им принес Пашков, который хотел уйти от людей Неверова и работать у Портнова. Пашков рассказал, что о подготовке покушения ему якобы сказал собственник УК "Капитал-Град" Павел Булгаков, с которым они вместе распивали спиртные напитки.

"Булгаков является близким человеком Неверова, - рассказывал Туминов. - Пашков сообщил, что Неверов дал указание укрыть на турбазе боевиков, которые должны прибыть с Украины, чтобы напасть на дом Портнова, уничтожить его и членов семьи, подготовку всего этого должен проводить Булгаков. А также сообщил, что изучается образ жизни его и Портнова с целью поиска удобного случая ликвидации. Пашков сказал Портнову, что его предполагалось ликвидировать две недели назад".

Виталий Портнов, допрошенный в суде как свидетель, тоже заявил, что от Пашкова была получена информация касательно того, что на него, Туминова и близкого им Чертихина "готовится покушение, которое организует Неверов, и что с Украины должны приехать "айдаровцы" (бойцы украинского карательного батальона "Айдар").

Теоретически и практически т.н. бойцы "Айдара" могли быть задействованы в подобных акциях. 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар", позиционировавшийся как подразделение сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в реальности являлся карательным подразделением и получил широкую известность в связи с военными преступлениями, совершенными его "бойцами" в Луганской области, прежде всего, в отношении мирных жителей. Позднее некоторые из участников "Айдара" подпали под официальные обвинения на Украине в бандитизме и связях с организованной преступностью.