Автомобилистку из Тольятти задержали с поддельными водительскими правами

Тольяттинские полицейские задержали женщину с поддельными водительскими правами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

23-летнюю автомобилистку остановили на КПП "Рубеж" в Комсомольском районе. Водительское удостоверение, которое она предъявила, показалось правоохранителям фальшивым. Экспертиза подтвердила это. Оказалось, что документ изготовлен кустарным способом.

По версии полиции, в Москве жительница Тольятти обратилась к неизвестному человеку, предоставив свои данные и фотографию для изготовления поддельного удостоверения. При этом оформлено оно было на чужое имя.

Теперь в отношении девушки возбудили уголовное дело.