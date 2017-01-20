Автомобилистку из Тольятти задержали с поддельными водительскими правами

Тольяттинские полицейские задержали женщину с поддельными водительскими правами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
23-летнюю автомобилистку остановили на КПП "Рубеж" в Комсомольском районе. Водительское удостоверение, которое она предъявила, показалось правоохранителям фальшивым. Экспертиза подтвердила это. Оказалось, что документ изготовлен кустарным способом.
По версии полиции, в Москве жительница Тольятти обратилась к неизвестному человеку, предоставив свои данные и фотографию для изготовления поддельного удостоверения. При этом оформлено оно было на чужое имя.
Теперь в отношении девушки возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой 4г в пакетике
Во бабы в Тольятти!!!)))))