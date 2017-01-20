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Происшествия

Автомобилистку из Тольятти задержали с поддельными водительскими правами

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали женщину с поддельными водительскими правами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

23-летнюю автомобилистку остановили на КПП "Рубеж" в Комсомольском районе. Водительское удостоверение, которое она предъявила, показалось правоохранителям фальшивым. Экспертиза подтвердила это. Оказалось, что документ изготовлен кустарным способом.

По версии полиции, в Москве жительница Тольятти обратилась к неизвестному человеку, предоставив свои данные и фотографию для изготовления поддельного удостоверения. При этом оформлено оно было на чужое имя.

Теперь в отношении девушки возбудили уголовное дело.

Теги: преступление уголовное дело поддельные документы Тольятти

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