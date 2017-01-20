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Происшествия

Врачи тольяттинской "скорой помощи" спасали женщину, отравившуюся солеными грибами

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 января, около 9:00 в квартире на ул. 40-летия Победы в Автозаводском районе Тольятти стало плохо 69-летней женщине, предположительно, отравившейся солеными грибами свинухами. Для нее вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на вызов врачи городской службы "03" оказали женщине помощь на месте, в том числе сделали промывание желудка, и увезли ее в лечебное учреждение.

Теги: ЧП отравление Тольятти

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