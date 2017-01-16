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Происшествия

В Тольятти преподавательницу ПГУС подозревают в получении взятки

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 января, в Тольятти сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по факту получения взятки преподавательницей Поволжского госуниверситета сервиса за погашение академической задолженности.

По версии предварительного следствия, 22 декабря, около полудня 21-летний студент ПГУС отдал 35-летней подозреваемой 40 тыс. руб., чтобы получить допуск к сессии. Женщину задержали с поличным в ее кабинете в корпусе учреждения на ул. Гагарина, 4.

Ее действия квалифицировали по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, связанное с вымогательством").

Теги: преступление уголовное дело взятка преподаватель Тольятти

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