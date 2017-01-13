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Происшествия

Водитель, пьяным врезавшийся в столб и бросивший пострадавшую пассажирку, может понести уголовную ответственность

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти водитель, врезавшийся в столб и скрывшийся места аварии, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в 16:00 15 мая 2016 г. на Московском проспекте. По словам очевидцев, водитель Lada Kalina, ехавший со стороны ул. Фрунзе в направлении Ленинского проспекта, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в световую опору. Сразу после этого автомобилист покинул место происшествия.

В результате аварии пострадала 47-летняя пассажирка машины. С тяжкими травмами ее доставили в больницу. Машину эвакуировали на спецстоянку.

Позже полицейские задержали автомобилиста. Как выяснилось, за рулем был пьяный 36-летний житель Ставропольского района.

По ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Теги: ДТП преступление уголовное дело пострадавшие Тольятти

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