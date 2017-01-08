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Происшествия

Тольяттинца задержали с семью свертками гашиша

ТОЛЬЯТТИ. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали 33-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в причастности к сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранители получили информацию о том, что подозреваемый может быть причастен к сбыту запрещенных веществ. После наблюдения мужчину задержали у дома на ул. Спортивной и изъяли у него семь свертков с 6,196 г гашиша.

Кроме того, при обыске дома у подозреваемого нашли некие предметы, по мнению полиции, подтверждающие версию о намерении сбыть наркотики.

По статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков" возбуждено уголовное дело.

Теги: преступление наркотики гашиш уголовное дело Тольятти

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