В Тольятти у пассажира автобуса нашли марихуану

На контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Комсомольском районе Тольятти сотрудники автоинспекции остановили автобус для проверки документов и заметили, что один пассажир сильно занервничал, увидев людей в форме. При досмотре у него изъяли пакет с 38,5 г марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

29-летний подозреваемый — безработный местный житель. По факту незаконного хранения наркотика возбуждено уголовное дело.