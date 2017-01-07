В Тольятти у пассажира автобуса нашли марихуану

На контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Комсомольском районе Тольятти сотрудники автоинспекции остановили автобус для проверки документов и заметили, что один пассажир сильно занервничал, увидев людей в форме. При досмотре у него изъяли пакет с 38,5 г марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
29-летний подозреваемый — безработный местный житель. По факту незаконного хранения наркотика возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Во бабы в Тольятти!!!)))))
Это что, 2-х летний малыш находился целый день один дома, а мама была на работе ???? Какой ужас...... Родители, ВЫ ЧЁ ???????? Что-то часто в Тольятти дети "падают"..... ужасная статистика..... Сажать горе-родителей !