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Общество

Тольяттинец получил звание Герой России за подвиги на СВО

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Боец 3-й отдельной гвардейской бригады, дислоцирующейся в Тольятти, удостоен звания Герой России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Автограда Николай Ренц.

Фото: https://t.me/renc_nikolay

"Высокое звание Героя Российской Федерации присвоено главой государства бойцу нашей 3-й бригады, командиру отделения специального назначения — старшему сержанту Виталию Сергеевичу Красному!, — поделился мэр. — За время проведения СВО Виталий Сергеевич лично и в составе группы уничтожил восемь БМП-2, два БТР-80 и три танка противника, а также несколько сотен наемников и националистов ВСУ, захватил 18 офицеров противника, 5 единиц военной техники и 7 образцов иностранного вооружения".

Также, в ходе одного из боевых столкновений, спасая раненого, старший сержант Красный заметил вспышку выстрела танка и прикрыл собой товарища. Спасая жизнь сослуживца, он получил осколочные ранения и контузию, но, превозмогая боль, начал отстреливаться и обеспечил отход своей группы. Истекая кровью, взял раненого бойца на плечи и буквально совершил рывок до укрытия. Несмотря на ранения, Виталий Красный остался на позиции и корректировал огонь артиллерии. В результате танк был уничтожен, обстрел прекращен, и все наши остались живы. А сам Виталий Сергеевич после прохождения лечения вернулся в зону СВО и продолжает защищать интересы Отчизны.

"Звезда Героя России — достойнейшая награда для нашего земляка, ныне — младшего лейтенанта Виталия Красного. Низкий поклон отваге и мужеству нашего доблестного воина! Тольятти гордится Вами!", — подытожил Николай Ренц.

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