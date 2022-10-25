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Общество

Рекультивацией свалки возле АвтоВАЗагрегата займется ООО "НОВЭК"

ТОЛЬЯТТИ. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти определен подрядчик, которому предстоит рекультивировать территорию бывшей городской свалки промышленных отходов в Комсомольском районе, сообщает пресс-служба городской мэрии. По итогам электронного аукциона это право получила компания "НОВЭК". Стоимость работ, которые будут выполнены благодаря федеральному проекту "Чистая страна" национального проекта "Экология", составляет 525 млн рублей.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

Процесс рекультивации участка площадью 32 га рассчитан на три года и начнется уже в этом году.

До конца текущего года будут проводиться подготовительные работы. В том числе это разработка и согласование проекта производства работ, установка временного ограждения по периметру территории, прокладка временной сети электроснабжения и освещения, установка системы видеонаблюдения, устройство подъездных путей, обеспечение мер противопожарной безопасности. Также подрядчику предстоит заключить договоры на поставку необходимых материально-технических ресурсов, на вывоз, прием, размещение на полигоне излишков свалочного грунта и отходов.

В 2023 г. пройдет технический этап рекультивации. Его результатом станет устройство слоев рекультивации, включающих слои из песка, гидроизоляции, укрывного и плодородного грунта. Также уже в 2023 г. планируется начать биологический этап рекультивации, который предполагает подготовку почвы, внесение удобрений, посев многолетних трав и полив растений. В 2024 г. данные работы будут продолжены и завершены.

Согласно муниципальному контракту, полностью рекультивация свалки должна быть проведена до 30 сентября 2024 года.

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