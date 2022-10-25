Рекультивацией свалки возле АвтоВАЗагрегата займется ООО "НОВЭК"

В Тольятти определен подрядчик, которому предстоит рекультивировать территорию бывшей городской свалки промышленных отходов в Комсомольском районе, сообщает пресс-служба городской мэрии. По итогам электронного аукциона это право получила компания "НОВЭК". Стоимость работ, которые будут выполнены благодаря федеральному проекту "Чистая страна" национального проекта "Экология", составляет 525 млн рублей.

Процесс рекультивации участка площадью 32 га рассчитан на три года и начнется уже в этом году.

До конца текущего года будут проводиться подготовительные работы. В том числе это разработка и согласование проекта производства работ, установка временного ограждения по периметру территории, прокладка временной сети электроснабжения и освещения, установка системы видеонаблюдения, устройство подъездных путей, обеспечение мер противопожарной безопасности. Также подрядчику предстоит заключить договоры на поставку необходимых материально-технических ресурсов, на вывоз, прием, размещение на полигоне излишков свалочного грунта и отходов.

В 2023 г. пройдет технический этап рекультивации. Его результатом станет устройство слоев рекультивации, включающих слои из песка, гидроизоляции, укрывного и плодородного грунта. Также уже в 2023 г. планируется начать биологический этап рекультивации, который предполагает подготовку почвы, внесение удобрений, посев многолетних трав и полив растений. В 2024 г. данные работы будут продолжены и завершены.

Согласно муниципальному контракту, полностью рекультивация свалки должна быть проведена до 30 сентября 2024 года.