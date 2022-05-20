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Общество

На участке М-5 "Урал" в Самарской области временно ограничат движение большегрузов

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 29 мая транспорту с общей массой свыше 3,5 т запретят проезжать участок автомобильной дороги М-5 "Урал" в Самарской области от Сызрани до Тольятти (с 890 по 970 км) в период с 7:00 до 22:00 часов по местному времени ежедневно, сообщает мэрия Тольятти. Ограничение будет действовать до 1 июля 2022 года. Данная мера вводится в связи с повышенной интенсивностью транспортных средств и увеличившейся загрузкой автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке капитального ремонта с 961 по 970 км.

Для бесперебойного движения транзитного транспорта разработана схема объезда по автомобильным дорогам М-7 "Волга", А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 "Урал", Р-226 Самара - Волгоград, Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

ФКУ "Поволжуправтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендует во избежание осложнения движения на участке производства дорожных работ выбирать альтернативные маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

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