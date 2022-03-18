В Тольятти простились с двумя военнослужащими, погибшими на Украине

В Тольятти простились с капитаном Валерием Кассаевым и младшим сержантом Егором Букаткиным, героически погибшими в ходе специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба городской администрации.

Поклониться памяти героев-земляков пришли сослуживцы, ветераны и участники боевых действий, соседи, друзья, представители общественности. Со словами глубокой скорби и сопереживания к родным и близким тольяттинских бойцов обратился глава города Николай Ренц. В войсковой части, где служили погибшие, о боевых товарищах говорят с нескрываемой болью.

Капитану Валерию Кассаеву было 33 года, у него остались родители, сестра, жена, сын и дочь. Младшему сержанту Егору Букаткину в этом году исполнилось бы 30 лет, дома его ждали отец, сестра, супруга и двое сыновей. Правительством Самарской области и администрацией Тольятти семьям погибших военнослужащих оказывается вся необходимая помощь и поддержка.