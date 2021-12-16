Тольяттинскую станцию скорой помощи возглавил Александр Пастушок

В среду, 15 декабря, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова представили нового руководителя тольяттинской медицинской станции скорой помощи — Александра Пастушка, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Александр Пастушкок работал в "скорой" медбратом, будучи студентом медицинского института, а затем стал фельдшером. Последние годы занимал пост заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ СО "Самарская городская станция скорой медицинской помощи". Его общий трудовой стаж — более 39 лет.
Как рассказывает Александр Иванович, его первостепенной задачей станет работа по привлечению молодых квалифицированных кадров для тольяттинской станции скорой помощи. Для этого планируется тесно сотрудничать с Тольяттинским медицинским колледжем.
Кроме того, в числе ближайших планов: создание на базе "скорой"подразделений, которые работают в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также улучшить работу по взаимодействию с жителями в социальных сетях.
Последние комментарии
12.05.18. Я с внуком ехала на дачном автобусе Кириловка- Парк Хаус. За проезд с меня(пенсионер) взяли 31р, с внука учащегося(справка,карта) взяли72р. Правильно ли это????
Почему нельзя приостановить сброс на Жигулевской ГЭС и усилить на Саратовской? Или этот процесс не управляемый?