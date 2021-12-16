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Общество

Тольяттинскую станцию скорой помощи возглавил Александр Пастушок

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 декабря, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова представили нового руководителя тольяттинской медицинской станции скорой помощи — Александра Пастушка, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Александр Пастушкок работал в "скорой" медбратом, будучи студентом медицинского института, а затем стал фельдшером. Последние годы занимал пост заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ СО "Самарская городская станция скорой медицинской помощи". Его общий трудовой стаж — более 39 лет.

Как рассказывает Александр Иванович, его первостепенной задачей станет работа по привлечению молодых квалифицированных кадров для тольяттинской станции скорой помощи. Для этого планируется тесно сотрудничать с Тольяттинским медицинским колледжем.

Кроме того, в числе ближайших планов: создание на базе "скорой"подразделений, которые работают в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также улучшить работу по взаимодействию с жителями в социальных сетях.

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