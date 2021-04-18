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Общество

Оркестр Росгвардии сыграл детям мелодию из мультфильма "Чебурашка"

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оркестр Центр подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии во время поздравления ветерана в Тольятти сыграли и для малышей детского сада, сообщается в группе Росгвардии в сети "В контакте".

Фото: скриншот с видео

Оркестр  всю неделю посещает места проживания ветеранов и узников фашистских концлагерей, чтобы в преддверии годовщины Дня Победы и Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей порадовать их песнями военных лет.

16 апреля музыканты посетили 84-летнего Геннадия Шаврина, узника концлагеря, во время войны располагавшегося возле города Барановичи Белорусской СССР. Выступление совпало с выходом на прогулку воспитанников детского сада, который расположен неподалеку. Игра оркестра произвело впечатление на юных жителей Тольятти. Они наградили музыкантов громкими восторженными овациями и криками: "Молодцы". Тогда оркестр сыграл для малышей мелодию из мультфильма "Чебурашка". Этот момент попал на видео, которое записали очевидцы.

"Празднованием Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей личный состав Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии начал подготовку к празднованию Дня Победы. К большому сожалению, живых участников этих событий становится все меньше и меньше. И наша задача не только передать эстафету памяти подрастающему поколению, но и подчеркнуть его важность и значимость. Как показывает случай с воспитанниками детского сада, у нас это получается", — отметил начальник Центра, полковник Андрей Тряпичников.

Теги: Росгвардия ветераны ВОВ оркестр музыка концерты дети Тольятти

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