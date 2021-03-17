Где в Тольятти можно бесплатно поесть и помыться

В Тольятти три раза в неделю работает мобильный пункт кормления "Остановка". Обратившись сюда, можно получить горячее питание и чистую одежду, а также возможность принять душ и даже поговорить с психологом и юристом.

Проект реализует самарская региональная общественная организация помощи слабо защищенным слоям населения "Пункт милосердия" на средства Фонда президентских грантов.

Как рассказали координаторы проекта, президент СРОО Снежана Семерий и ее заместитель Роман Чекмарев, изначально был открыт стационарный пункт питания в Автозаводском районе. Его создали, чтобы помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, вернуться к нормальной жизни в обществе. Здесь в долгосрочной аренде есть помещение с оборудованной также за счет президентского гранта кухней, столовой и местом оказания социально-бытовых услуг. На на базе пункта кормления нуждающийся человек (бездомный, малоимущий, пенсионер и т. д.) может поесть, помыться, постричься, получить новую чистую одежду и предметы гигиены. Помимо прочего здесь оказывают доврачебную помощь, консультации юриста, психолога, а также поддержку в трудоустройстве.

Чекмарев и Семерий отметили, что с началом пандемии число посетителей их благотворительной столовой выросло на 50%. Они приняли решение создать в добавление к стационару передвижной пункт оказания помощи. На реализацию проекта "Мобильный пункт кормления "Остановка" был выигран президентский грант. Цель — расширить зону действия главного пункта, чтобы системно и полноценно возвращать людей к жизни в социуме. "Накормить голодного — не наша основная цель. Через раздачу горячего питания мы лишь располагаем к общению нуждающегося в помощи человека", — поясняют организаторы.

"Остановка" — это специализированный фургон, изготовленный на заказ на российско-белорусском предприятии. "В этой уникальной машине продуманы комфортные условия для работы волонтеров и специалистов, а также комфортные условия для нуждающихся. В ней имеется санузел с горячей водой, система отопления и охлаждения внутреннего пространства кузова, вентиляции и обеззараживания воздуха. Имеется кухонный блок, из которого идет выдача горячего питания, и отсек, в котором принимают нуждающихся профильные специалисты. Раз в неделю, в рейс выезжают медик, психолог и юрист", — сообщила Снежана Семерий. — "Задумывался этот проект "Мобильный пункт кормления "Остановка" для людей без определенного места жительства, которым негде и нечего кушать, негде принять душ, нет чистой одежды, потеряны документы, никуда не берут на работу и т. д. Но в итоге здесь каждый человек, попавший в трудную жизненную ситуацию может получить горячее питание и помощь. Все больше и больше о нашем проекте узнают пенсионеры из близлежащих домов и приходят не просто покушать, а еще и с собой баночку с едой взять. Очевидно, что их пенсии не хватает даже на питание".

Стационарный пункт кормления работает по адресу: Автозаводский район, б-р Королева, 18. С понедельника по пятницу включительно с 12:00 до 14:00 здесь предоставляют обеды из трех блюд. Также в понедельник дополнительно с 18:00 до 20:00 сюда приглашают на ужин.

Мобильный пункт питания "Остановка" работает по понедельникам, средам и пятницам. Расписание маршрутов:

С 11:00 до 12:00 с. Подстепки, возле дома по ул. Юбилейная, 22В (Ориентир — магазин Буренка Star);

С 13:00 до 14:00 Центральный район, возле дома по ул. Новопромышленная, 15;

С 15:00 до 16:00 Комсомольский район, микрорайон Шлюзовой, площадь Никонова.

Желающие принять участие в реализации проекта могут обратиться к Роману Чекмареву тел. +7 (906) 125-06-06 и Снежане Семерий тел. +7 (927) 217-20-29.