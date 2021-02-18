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Сотрудникам "Винзавода "Тольяттинский" погасили задолженность по зарплате — более 7,4 млн рублей В мкрн Федоровка в Тольятти построят школьный центр В Тольятти разберутся, почему в самые холода рвутся теплотрассы В Тольятти восстановили подачу теплоснабжения в 21 дом и два детских сада Тольяттинский "Фосфор" хотят включить в федеральный реестр вредных объектов

Общество

Сотрудникам "Винзавода "Тольяттинский" погасили задолженность по зарплате — более 7,4 млн рублей

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сотрудникам ООО "Винзавод "Тольяттинский" погасили задолженность по зарплате — более 7,4 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Самарской области, ранее во время проверки выяснилось, что 100 работникам предприятия не платили зарплату с декабря 2020 г. по январь 2021 года. В результате накопился долг 7,4 млн рублей.

В отношении предприятия и директора надзорное ведомство возбудило административное дело. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ ("Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев").

Теги: Винзавод Тольяттинский долги зарплата уголовное дело Тольятти
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