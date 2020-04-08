В Тольятти 42% жителей, обязанных соблюдать карантин, проигнорировали самоизоляцию

В Тольятти ежедневно ведется мониторинг жителей, которые находятся на самоизоляции для соблюдения личного карантина. Однако, как выясняется, далеко не все тольяттинцы соблюдают требования домашнего режима.

Контролю подвергают всех, кто недавно вернулся из поездок в страны с неблагоприятной по коронавирусу обстановкой и должен в течение 14 дней самоизолироваться дома. Также под наблюдение попали те тольяттинцы, которые зарегистрированы, как имевшие контакт с вышеназванными личностями. "Контактеры" тоже обязаны две недели сидеть дома и наблюдать за своим здоровьем.

Заместитель главы Тольятти, руководитель аппарата администрации Татьяна Блинова рассказала, что к работе по контролю нахождения на домашнем карантине этих граждан привлечены управляющие микрорайонами. На текущей неделе на подведомственных территориях обходом квартир занимается 32 таких сотрудника.

Судя по представленных чиновницей данным, тольяттинцы не слишком ответственно относятся к обязательствам оставаться дома по выходным. При обходе в субботу и воскресенье управляющие микрорайонами прошли по адресам 540 человек. Как выяснилось, из всех этих людей лишь 58% находились дома.

Татьяна Блинова рассказала, что в рамках работы по противодействию распространения коронавируса, в Тольятти сотрудники администрации проводят информационную работу и со старшим поколением. Делается это в ежедневном режиме через ветеранские и национальные общества, а также некоммерческие организации. Представители этих обществ обзванивают жителей старше 65 лет или обходят по их адресам, чтобы попросить этих пожилых людей соблюдать самоизоляцию. Всего в этой работе заняты 82 организации, которые уже проинформировали 33, 6 тыс. тольяттинских пенсионеров и ветеранов.