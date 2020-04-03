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Общество

В тольяттинские троллейбусы не будут пускать больше 14 пассажиров

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время карантина в общественном транспорте Тольятти не смогут проехать более 14 пассажиров за раз. О дополнительных мерах безопасности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции сообщила городская администрация.

Согласно нормам постановления губернатора Самарской области и главного государственного санитарного врача РФ от 30 марта, при нахождении в салоне автобусов и троллейбусов необходимо соблюдать дистанцию не менее 1-1,5 метров. Чтобы граждане соблюдали указанные требования, пассажирские места в салонах общественного транспорта, которые не соответствуют нормам самодистанцирования, огораживаются лентой.

Установлены лимиты вместимости автобусов и троллейбусов в зависимости от марки машины, при достижении которых остановка для посадки пассажиров осуществляться не будет:

  • для автобусов Волгабас, ЛиАЗ 5256, МАЗ 103 14 человек;
  • для автобусов МАЗ 206 12 человек;
  • для троллейбусов 14 человек.

Для разграничения пассажиропотока установлен порядок входа и выхода в транспорт: вход через переднюю дверь, выход — через среднюю и заднюю двери.

Контроль за работой пассажирских предприятий в части разработанных мероприятий будет осуществляться сотрудниками администрации.

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