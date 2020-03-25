В Тольятти росгвардейцы вернули домой пропавшего подростка

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Тольятти помог вернуть домой пропавшего без вести подростка, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе города, обратили внимание на подростка с рюкзаком за спиной возле одного из домов на ул. Льва Толстого. Внешность мальчика совпадала с описанием школьника, ушедшего из дома и объявленного в розыск.

Подросток невнятно и путано отвечал на вопросы патрульных. Посмотрев его дневник, росгвардейцы убедились, что это действительно разыскиваемый школьник. Стражи правопорядка передали ребенка сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.