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Общество

В Тольятти росгвардейцы вернули домой пропавшего подростка

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии Тольятти помог вернуть домой пропавшего без вести подростка, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе города, обратили внимание на подростка с рюкзаком за спиной возле одного из домов на ул. Льва Толстого. Внешность мальчика совпадала с описанием школьника, ушедшего из дома и объявленного в розыск.

Подросток невнятно и путано отвечал на вопросы патрульных. Посмотрев его дневник, росгвардейцы убедились, что это действительно разыскиваемый школьник. Стражи правопорядка передали ребенка сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия полиция дети розыск Тольятти
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