В Тольятти арестовали двух работниц ЖЭКа за дезинфекцию подъезда от коронавируса

В одной из жилых многоэтажек Центрального района Тольятти произошла трагикомическая ситуация. Двух женщин, одетых в защитные костюмы, заподозрили в попытке отравления жильцов многоквартирного дома.

И.о. главы Центрального района Тольятти Марина Железцова рассказала о ситуации, которая произошла на ее территории на минувшей неделе.

С прошлой недели управляющим компаниям в Тольятти поручили ежедневно проводить дезинфекцию входных групп и внутренних поверхностей лифтов.

Железцова сообщила о случае, когда сотрудниц одной управляющей компании, которые обрабатывали входные группы, забрали в полицию: "Активный гражданин позвонил правоохранителям и сказал, что неизвестные в костюмах хлоркой или каким-то другим веществом травят жителей. Он вызвал Росгвардию, сотрудники которой приехали и девочек забрали. С директора управляющей компании потребовали сертификаты, свидетельствующие о том, каким именно средством велась обработка".

Чиновница заверила, что подобных случаев повториться не должно, так как все необходимые документы подготовлены.