В Тольятти увеличилось число дошкольников, заболевших гриппом и ОРВИ

За неделю в Тольятти увеличилось число заболевших среди воспитанников дошкольных учреждений города. За семь дней по сравнению с 16 марта детей, которые перестали ходить в детские сады из-за гриппа и ОРВИ, стало почти на тысячу больше.

Информацию об этом 23 марта доложила на аппаратном совещании в администрации города замглавы Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова.

В то время как дошкольной среде эпидемическая обстановка ухудшилась, среди школьников ситуация вырисовывается обратная. По данным Банновой, по городу болеет 5039 школьников (6,89% от общего числа) и 2456 детей в дошкольных учреждениях (5,25%).

Неделю назад среди учащихся общеобразовательных учреждений было 5718 человек, которые числились заболевшими — 7,71% от всего их числа. Больных дошколят было 1558, что составляло 3,97%.

Также Баннова сообщила, что в школах начались каникулы и в этот период учителя займутся совершенствованием образовательного процесса в дистанционном режиме.

Чиновница напомнила, что с 17 марта все школы перешли на дистанционное обучение. В самих же учреждениях проводят дезинфекцию помещений и поверхностей.

Что касается детсадов, там действует усиленный режим по противодействию вирусной инфекции: все дети и сотрудники проходят через утренний "фильтр", чтобы не допустить заболевших в учреждение; а внутреннее пространство и его детали обрабатывают дезинфицирующими средствами с увеличенной частотой.

Юлия Баннова рассказала, что в течение прошлой недели проводились оперативные выездные проверки исполнения профилактических мероприятий в детсадах и школах. "Доказано, что все необходимые меры применяются: усилен режим дезинфекции, прекращено проведение массовых мероприятий, организована массовая информационная кампания по профилактике вирусных инфекций среди родителей. В дошкольных учреждениях ежедневно проводятся утренние "фильтры" по недопущению заболевших", — сообщила Баннов.

Проверки, по словам чиновницы, продолжатся и на текущей неделе.