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Общество

На благоустройство Тольятти направят свыше 500 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2020 г. на благоустройство Тольятти будет направлено свыше 500 млн руб., сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

На благоустройство 13 дворовых территорий во всех районах предусмотрено 55 млн рублей. Кроме того, в рамках Года Тольятти, который объявлен губернатором в Самарской области, регион выделит дополнительно 300 млн руб. на ремонт твердых покрытий во дворах города.

Продолжается работа по обустройству общественных пространств, которые были определены тольяттинцами в марте 2018 г. в ходе народного голосования. В 2020 г. на эти цели предусмотрено 118 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию четырех проектов. Крупнейший из них сквер им. С. Ф. Жилкина. В рамках этого проекта севернее культурного центра "Автоград" (ДКИТ) появится новая территория для досуга горожан и активного отдыха молодежи: здесь планируется установить фонтаны, детские игровые площадки, спортивные тренажеры и снаряды, обустроить зону отдыха и выделить территорию для творчества. Также в этом году будут продолжены работы по обустройству Центральной площади и набережной Комсомольского района. Кроме того, запланировано благоустройство сквера по ул. Жилина, на участке от ул. Мира до пл. Свободы.

Кроме того, в результате осеннего конкурсного отбора проекта "СОдействие" победителями признаны 14 общественных проектов от Тольятти на сумму свыше 34 млн рублей. Все они будут реализованы в текущем году.

Теги: мэрия Тольятти благоустройство финансирование Тольятти
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