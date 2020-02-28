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Общество

Тольяттинский пивбар задолжал за воду 3,4 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"РКС-Тольятти" намерены в суде взыскать с пивного бара на ул. Карла Маркса более 3,4 млн руб., сообщает пресс-служба компании. Именно столько заведение задолжало сетевикам за услуги.

Как уточняют в "РКС-Тольятти", два года назад у данного абонента образовалась задолженность в размере 4,3 тыс. рублей. Не дождавшись оплаты, уведомив потребителя, ресурсоснабжающая организация отключила объект от водоснабжения. Однако должник самовольно подключился и начал попросту воровать воду.

В течение двух лет специалисты "РКС-Тольятти" неоднократно отключали пивбар, но ни опломбировка задвижек, ни разрыв трубы в колодце, ни заглушки, ни разрыв трубы за водопроводным колодцем не останавливали бизнесменов, продолжающих воровать воду.

В настоящее время пивбару произведено начисление за самовольное пользование системой водоснабжения согласно федеральному законодательству. Сейчас готовятся документы для передачи в суд.

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