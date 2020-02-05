В Тольятти оштрафовали кредиторов, требовавших от мужчины отдать чужой долг

В Тольятти оштрафована микрокредитная организация, требовавшая от местного жителя погасить чужой долг, сообщает УФССП по Самарской области.

Представители компании, исключенной из реестра микрофинансовых организаций, регулярно звонили мужчине и в грубой форме требовали возврата задолженности по кредиту его знакомого. При этом название организации звонившие не называли. За помощью гражданин обратился к судебным приставам.

Сотрудники регионального УФССП установили организацию, в которой оформил кредитный договор настоящий должник. Однако причастность к звонкам данная компания отрицала. Однако приставы выяснили, что к взысканию долга коллекторов кредиторы не привлекали, а звонки совершались непосредственно сотрудниками финансового учреждения с незарегистрированного на него номера.

По факту нарушения компанией требований Федерального закона в отношении данной фирмы был составлен протокол об административном правонарушении. Суд, рассмотрев материалы дела, признал бывшую микрокредитную организацию виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.