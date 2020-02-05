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Общество

ФКР провалил программу капремонта в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд капитального ремонта (ФКР) не смог реализовать программу капремонта за 2019 г. в Тольятти, сообщает пресс-служба городской администрации.

При подведении промежуточных итогов оказалось, что региональный оператор в прошлом году планировал провести работы в 121 доме города на общую сумму 1,75 млрд руб., но на 28 января работы завершены лишь в 50 домах. На 14 объектах работы продолжаются, в 20 домах в связи с наступлением отопительного сезона работы перенесены на апрель 2020 года. По трем объектам только определились подрядчики, по 26 — конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок, еще по восьми — предложения ФКР о проведении капремонта не согласованы с собственниками. Кроме того, у регоператора остались без ремонта еще 14 домов с 2018 года. Стоит отметить, что собираемость взносов за капремонт стабильно растет, и если в 2016 г. составляла в Тольятти 60,6%, то в 2019 г. превысили 84%.

Представители ФКР объясняют ситуацию сложившейся кредиторской задолженностью по ранее проведенным работам, а также низкой активностью подрядчиков, которые неохотно выходят на торги. Особенно это касается необходимости выполнения гарантийных обязательств, которые являются основной проблемой. Управляющие компании, ФКР и исполнители работ зачастую перекладывают вину друг на друга, идут суды. Ряд подрядных организаций и вовсе прекратили свою деятельность. Сегодня гарантийные работы требуются на 80 домах Тольятти. Наиболее острая ситуация сложилась в Комсомольском районе, где из 40 отремонтированных кровель сегодня 25 протекают.

Регоператор заверяет, что в настоящий момент удалось изыскать средства на выполнение гарантийных работ, 70% которых фонд планирует направить в Тольятти. Кроме того, с прошлого года к подрядчикам предъявляется особое требование — обязательное страхование на время проведения работ. Это позволит избежать финансовых проблем при исполнении гарантий в дальнейшем.

Остается открытым вопрос по объектам капремонта на 2020 год. Это стало темой выездного мероприятия комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды губдумы 31 января. Депутаты совместно с представителями администрации города обозначили перед ФКР конкретный срок — до 1 марта предоставить четкую информацию, когда и какие дома будут ремонтироваться в 2020 году в Тольятти.

Теги: мэрия Тольятти Фонд капитального ремонта капитальный ремонт ЖКХ Тольятти
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