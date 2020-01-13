16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинцам будет запрещено купаться в Волге на Крещение В Тольятти на крещение вход на лед водохранилища жителям преградят патрули Мэрия Тольятти: информация о поставках в детсады гнилого мяса не подтвердилась Николай Ренц: у нацпроекта "Здравоохранение" жизнеутверждающая анатомия Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3 улучшает качество перевозок, участвуя в национальном проекте

Общество

В Тольятти на крещение вход на лед водохранилища жителям преградят патрули

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В администрации Тольятти сообщили, что для обеспечения безопасности жителей города и его гостей, которые будут стремиться искупаться в проруби, 18 и 19 января организуют работу патрульных. Свой дозор они обязаны нести с 21:0 18 января и до полудня 19 января.

Учитывая, что лед на водохранилище очень тонкий и выходить на него опасно для жизни, патрульные, которые обязаны исключить доступ людей и передвижение их по ледовой поверхности акватории.

Чтобы жителям неповадно было создавать проруби и затем устраивать там несанкционированные ритуалы купания, администрация Тольятти совместно с правоохранителями и федеральными службами предварительно организует мониторинг ледового поля Куйбышевского и Саратовского водохранилища. Это делается с целью обнаружения и ликвидации несанкционированных прорубей. К этой работу будут привлечены Центр гражданской защиты и Центр профилактики правонарушений.

Инспекторы ГИМС и тольяттинские полицейские также будут проводить рейды по акватории в границах города. Поскольку крещение выпадает на выходные, для исключения несчастных случаев приняли решение временно ограничить проезд на любом транспорте, кроме спецтранспорта, к водным объектам.

Маршруты патрулирования усилят в районе набережной, у клуба моржей, близ "Волжского замка" и пляжа Центрального района.

Теги: мэрия Тольятти купающиеся крещение Тольятти
Комментировать

Фото на сайте

Смотр бойцов Управления Росгвардии по Самарской области

Смотр бойцов Управления Росгвардии по Самарской области

На Федоровских лугах под Тольятти прошел фестиваль внедорожников #NIVAFEST

На Федоровских лугах под Тольятти прошел фестиваль внедорожников #NIVAFEST

Тольяттинцы отправились в "крымскую кругосветку"

Тольяттинцы отправились в "крымскую кругосветку"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2