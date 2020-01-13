В Тольятти на крещение вход на лед водохранилища жителям преградят патрули

В администрации Тольятти сообщили, что для обеспечения безопасности жителей города и его гостей, которые будут стремиться искупаться в проруби, 18 и 19 января организуют работу патрульных. Свой дозор они обязаны нести с 21:0 18 января и до полудня 19 января.

Учитывая, что лед на водохранилище очень тонкий и выходить на него опасно для жизни, патрульные, которые обязаны исключить доступ людей и передвижение их по ледовой поверхности акватории.

Чтобы жителям неповадно было создавать проруби и затем устраивать там несанкционированные ритуалы купания, администрация Тольятти совместно с правоохранителями и федеральными службами предварительно организует мониторинг ледового поля Куйбышевского и Саратовского водохранилища. Это делается с целью обнаружения и ликвидации несанкционированных прорубей. К этой работу будут привлечены Центр гражданской защиты и Центр профилактики правонарушений.

Инспекторы ГИМС и тольяттинские полицейские также будут проводить рейды по акватории в границах города. Поскольку крещение выпадает на выходные, для исключения несчастных случаев приняли решение временно ограничить проезд на любом транспорте, кроме спецтранспорта, к водным объектам.

Маршруты патрулирования усилят в районе набережной, у клуба моржей, близ "Волжского замка" и пляжа Центрального района.