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Общество

Тольяттинский краеведческий музей открыли после капремонта

ТОЛЬЯТТИ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 10 декабря после капремонта открылся Тольяттинский краеведческий музей (бульвар Ленина, 22).

Капитальный ремонт проводили в рамках нацпроекта "Культура". Общие затраты на ремонт и реконструкцию составили более 15,8 млн руб., в том числе более 15 млн руб. — финансирование области, 794 тыс. руб. — из городского бюджета.

Кроме того, в 2019 г. в рамках нацпроекта "Культура" в Тольятти ведется капремонт филармонии. За более 24 млн руб. отремонтировали внутренние помещения. Сейчас работы выполнены на 95%, обновленную филармонию откроют в конце декабря.

Также благодаря федеральным программам, входящим в нацпроект, в городе появилась модельная библиотека "Для друзей" на базе МБУК "Библиотека Тольятти" и виртуальный концертный зал.

Помимо этого, в 2019 г. семь тольяттинских школ искусств и музыкальных образовательных учреждений получили новые инструменты, а тольяттинские работники культуры прошли курсы повышения квалификации.

Теги: тольяттинский краеведческий музей капитальный ремонт Тольятти
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