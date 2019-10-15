"Волшебный пендель" от главы Тольятти ускорил ремонт внутриквартальных дорог

В то время как работы по укладке асфальта на городских магистралях Тольятти выполнены полностью, "внутрикварталка" остается незавершенной. Глава города Сергей Анташев требует от своих подчиненных взять решение этой задачи на особый контроль.

На аппаратном совещании в мэрии Тольятти вновь рассматривали вопрос дорожного ремонта. По словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова, все транспортные артерии общегородского значения полностью заасфальтированы и их приемку комиссия начнет со среды, то есть с 16 октября. Однако дворовых дорог, где работа еще не закончена, остается немало.

Так, в настоящее время из 82 дорожных объектов, расположенных на внутриквартальных территориях, пока лишь 67 выполнено на 100%. Соответственно, в работе остается 15 дорог.

Отметим, что неделю назад, согласно предоставленной Павлом Банновым информации, сдано было 53 объекта и 29 находились в работе. Глава города тогда потребовал от руководителей профильного департамента, чтобы те передали от него подрядчикам "волшебный пендель" для ускорения. Судя по всему, это подействовало, так как за неделю до 7 октября дорожники сделали только три внутриквартальные дороги, а за прошлую - 14.

Глава дорожного департамента сообщил также, что к незаконченным 15 объектам добавились еще пять, которые имели недостатки. "Подрядчик уже приступил к этим работам после всех заседаний УФАС и рассмотрения жалоб. Срок выполнения - конец ноября, но исполнителю мы ставим срок на конец октября или на начало следующего месяца, понимая, что погода может не позволить завершить работу в нормальных условиях. Объем невелик, и мы надеемся, что все будет выполнено", - уверен Баннов.

Глава Тольятти поручил оставшиеся 20 дворовых дорог взять на особый контроль.