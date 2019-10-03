Тольяттинскую фирму обязали привести в порядок свое заброшенное здание

Автозаводский райсуд Тольятти обязал ООО "Инициатива" содержать принадлежащее ему заброшенное здание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее прокуратура обнаружила, что здание на ул. Свердлова, 39 площадью 2228 кв. м принадлежит "Инициативе" и находится в заброшенном состоянии: стекла разбиты, дверные проемы сломаны. Объект подвергается мародерству и вандализму, а также несет угрозу жителям города.

В результате надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать "Инициативу" в течение месяца устранить нарушения: исключить несанкционированный доступ в здание, восстановить окна и входные группы.

Решение суда в законную силу не вступило.