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Общество

Сотрудники ГИБДД спасли котенка, забравшегося в машину

ТОЛЬЯТТИ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе сотрудники ГИБДД спасли котенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Командир взвода роты ДПС ОГИБДД районного ОМВД Антон Токарев ехал на патрульном автомобиле и услышал посторонние звуки из-под капота. Оказалось, что в моторном отсеке находится котенок. Испуганное животное находилось слишком далеко, и полицейские решили отбуксировать машину на ближайшую станцию техобслуживания.

Автомеханики подняли автомобиль, чтобы достать котенка. Он немного поцарапал спасителей, но история спасения закончилась хорошо. Животное осталось на СТО и ждет нового хозяина.

Теги: ГИБДД животноводство Ставропольский район
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