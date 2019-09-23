Сотрудники ГИБДД спасли котенка, забравшегося в машину

В Ставропольском районе сотрудники ГИБДД спасли котенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Командир взвода роты ДПС ОГИБДД районного ОМВД Антон Токарев ехал на патрульном автомобиле и услышал посторонние звуки из-под капота. Оказалось, что в моторном отсеке находится котенок. Испуганное животное находилось слишком далеко, и полицейские решили отбуксировать машину на ближайшую станцию техобслуживания.

Автомеханики подняли автомобиль, чтобы достать котенка. Он немного поцарапал спасителей, но история спасения закончилась хорошо. Животное осталось на СТО и ждет нового хозяина.