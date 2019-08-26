В Тольятти за неделю 13 раз было превышено содержание формальдегида в воздухе

За неделю с 19 августа в воздухе в Тольятти отмечалось повышенное содержание формальдегида. Власти города решили разобраться в причинах загрязнений, а также настаивать на ограничении движения грузовиков по М-5 для улучшения экологической обстановки.

Об экологической обстановке доложила директор тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова на аппаратном совещании в администрации. Она отметила, что всю прошлую неделю в Тольятти фиксировались неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые способствовали накоплению загрязняющих веществ в нижних слоях атмосферного воздуха.

Карпасова подчеркнула, что промышленным предприятиям передали семь предупреждений с рекомендациями снизить выбросы, а четыре предупреждения дали в целом по городу для всех источников выбросов.

Несмотря на это, с понедельника по пятницу было зафиксировано 13 максимально-разовых превышений ПДК. Все они касались повышенных концентраций формальдегида, и территориально эти неблагополучные зоны были сконцентрированы в Центральном районе и Комсомольском. Максимальное же превышение — в 3,8 раза отмечено в микрорайоне Шлюзовой.

Глава города Сергей Анташев напомнил коллегам, что еще весной он давал поручение выйти с предложением "в область", чтобы было введено ограничение движения крупногабаритного транспорта по М-5. Эта дорога проходит через Комсомольский район и как раз прилегает к жилым массивам микрорайонов Шлюзовой и Жигулевское море.

"У нас с каждым разом все больше и чаще отмечаются отклонения в размерах ПДК именно на той территории. Депутаты обращались к УВД города и направляли обращение начальнику УВД Самарской области. Но непонятно, что в итоге происходит в этой ситуации?" — отметил градоначальник.

Первый замглавы Тольятти Игорь Ладыка пояснил, что посты ГИБДД в районе Шлюзового выставляли, но движение транзитных грузовиков со стороны Сызрани и Самары продолжается. "При этом небольшое смягчение трафика есть, но проблема не решена. Администрация Тольятти подготовила на прошлой неделе обращение в городскую прокуратуру для согласования и организации совместной проверки предприятий, занимающихся промышленностью на территории мкр Жигулевское море и Шлюзовой. Понятно, что автотранспорт свою лепту вносит, но есть смысл проверить и предприятия промузла Комсомольского района", — сообщил чиновник.

Анташев напомнил коллеге, что, по мнению экспертов, именно автотранспорт основную долю загрязнений вносит в воздух: "Конечно, промпредприятия, наверное, вносят какую-то лепту, но мы с вами понимаем, что основная проблема связана с транспортом. Почему пробки федеральной трассы локализуются в нашем городе, а не за его пределами? В прошлом и позапрошлом году ограничения были организованы. Почему-то в этом году этого нет? Режим ограничения проезда большегрузов по территории города на федеральной трассе упорно не регулируется".

Градоначальник поручил подготовить до конца дня обращение к губернатору и начальнику ГУВД Самарской области по этому вопросу. "Если история будет продолжаться и далее, подготовим письмо на имя полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова", — заявил Анташев.