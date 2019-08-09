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Общество

Тольяттинца уличили в фиктивной постановке иностранца на учет

ТОЛЬЯТТИ. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, 34-летний местный житель зарегистрировал в своей квартире иностранца, прибывшего в Самарскую область из ближнего зарубежья. При этом жилплощадь он предоставлять не намеревался, и иностранец проживал в другом месте. Во время беседы с полицейскими мужчина пояснил, что данную услугу он оказывал за денежное вознаграждение.

В настоящее время в отношении хозяина жилплощади возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрированных по "резиновому адресу" существует административная ответственность, предусмотренная ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ". Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до 5 тыс. руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Теги: ГУ МВД полиция иностранцы регистрация нарушения штрафы Тольятти
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