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Общество

Тольяттинец, сделавший мужчину инвалидом, теперь будет содержать его

ТОЛЬЯТТИ. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд обязал мужчину, причинившего тяжкие травмы, содержать потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В сентябре 2018 г. Автозаводский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Он толкнул оппонента во время бытового конфликта, а в результате пострадавший получил тяжелую травму и получил первую группу инвалидности до 1 сентября 2020 г. со 100% утраты трудоспособности.

Чтобы защитить права инвалида, прокурор обратился в суд. В итоге с "причинителя вреда" взыскали утраченный заработок — 43 тыс. руб., а также такой же утраченный заработок ежемесячно с индексацией до 1 сентября 2020 года. Решение суда в силу еще не вступило.

Теги: суд инвалиды пострадавшие Тольятти
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