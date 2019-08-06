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Общество

В Тольятти после жестокого убийства ребенка открыли горячую линию

ТОЛЬЯТТИ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти запустили единую горячую линию, по номеру телефона которой можно сообщать о неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних детей.

Как сообщила заместитель главы Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова, дополнительный ресурс, который решено назвать "Народная опека", существует для предотвращения случаев ненадлежащего обращения с детьми.

Поводом для запуска горячей линии послужило страшное преступление, произошедшее в одном из многоквартирных домов Автозаводского района Тольятти 9 июня. По версии правоохранителей, вечером того дня отчим жестоко убил двухлетнюю падчерицу. Якобы соседи видели, что в семье творится неладное, но не знали, куда сообщить об этом.

С инициативой создания горячей линии выступили прокуратура и горадминистрация. Юлия Баннова сообщила, что телефон установлен в департаменте социального обеспечения, и специалисты ведомства ежедневно осуществляют мониторинг поступающих сообщений.

На минувшей неделе поступил один звонок с тревожной информацией, которая была передана в органы опеки Ставропольского района.

Звонить необходимо по телефону 54-54-54. Все сообщения автоматически записываются.

Теги: Баннова Юлия мэрия Тольятти горячая линия дети нарушения Тольятти
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