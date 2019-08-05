В Тольятти зафиксировали повышенные ПДК по аммиаку и формальдегиду

В понедельник, 5 августа, в администрации Тольятти в ходе аппаратного совещания обсудили экологическую ситуацию в городе. С докладом выступила директор тольяттинской гидрометобсерватории Надежда Карпасова.

Как сообщила главный метеоролог Автограда, за прошлую неделю лишь единожды направляли предупреждение о регулировании промышленных выбросов для низко расположенных источников в связи с неблагоприятными метеоусловиями. В течение недели было зафиксировано три случая превышения нормы предельно допустимых концентраций: по аммиаку в 1,4 раза и 1,3 раза, а по формальдегиду в 1,1 раза. Они были выявлены на постах №10 (в с. Тимофеевка), №2 (бульвар 50 Лет Октября, 65) и №11 (ул. Шлюзовая, 8).

Сергей Анташев отметил, что по имеющейся у него информации, полученной из областного источника, превышения ПДК были больше и наблюдались в пяти точках городского округа. Он попросил прокомментировать эти сведения.

Надежда Ивановна пояснила, что это дезинформация, которая произошла по вине сотрудников другого ведомства, которые обрабатывали данные тольяттинской гидрометобсерватории. Ошибка произошла при пересчете, итоговые цифры тольяттинской лаборатории приняли за неокончательные и совершали с ними дополнительные манипуляции, из-за чего были представлены неверные результаты.

