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Общество

Трехлетнего ребенка забрали у тольяттинки, обвиняемой по наркотической статье

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти приставы забрали ребенка из неблагополучной семьи. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Ранее местную жительницу обязали передать трехлетнего сына органам опеки и попечительства.

По месту прописки женщину найти не удалось, там жил ее старший сын с отцом. По их словам, тольяттинка ведет аморальный образ жизни, употребляет наркотики и давно не появлялась у них дома.

С помощью полиции приставы узнали, что женщина может находиться в Красноярском районе у свекрови. Но и там ее найти не удалось. Оказалось, что женщина с мужем и трехлетним сыном была у свекрови несколько дней назад, но вернулись в Тольятти, и точный адрес их местонахождения неизвестен.

Позже приставы выяснили, что тольяттинка является обвиняемой по уголовному делу о наркотиках. Ее вызвали в отдел полиции, и женщина пришла на допрос вместе с ребенком. На выходе из отдела полиции ее задержал пристав и забрал ребенка.

Теги: приставы дети Тольятти
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