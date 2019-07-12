Тольяттинских строителей заставили убрать за собой мусор

В Автозаводском районе Тольятти ликвидировали свалку строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее при проверке надзорное ведомство обнаружило, что мэрия заключила договор аренды с ООО "Городской строитель". Фирма получила землю для строительства жилого комплекса напротив 17 квартала на ул. 40 лет Победы. По договору "Городской строитель", в том числе должен был обеспечить охрану окружающей среды.

Но выяснилось, что рядом с лесным кварталом № 5 Тольяттинского лесничества, где ранее были бытовки, появилась несанкционированная свалка.

После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали.