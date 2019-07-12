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Общество

Тольяттинских строителей заставили убрать за собой мусор

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Автозаводском районе Тольятти ликвидировали свалку строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее при проверке надзорное ведомство обнаружило, что мэрия заключила договор аренды с ООО "Городской строитель". Фирма получила землю для строительства жилого комплекса напротив 17 квартала на ул. 40 лет Победы. По договору "Городской строитель", в том числе должен был обеспечить охрану окружающей среды.

Но выяснилось, что рядом с лесным кварталом № 5 Тольяттинского лесничества, где ранее были бытовки, появилась несанкционированная свалка.

После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали.

Теги: прокуратура нарушения свалки строительство Тольятти
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