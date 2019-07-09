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Общество

У Речного вокзала Тольятти снесли незаконные торговые павильоны

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти судебные приставы убедили владельца незаконных торговых павильонов у Речного вокзала исполнить решение суда и демонтировать постройки, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В отделе судебных приставов Комсомольского района Тольятти было возбуждено исполнительное производство об обязании гражданина Д. снести самовольно возведенные постройки возле остановки "Речной вокзал". Мужчине был дан срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Однако он данной возможностью не воспользовался.

Судебными приставами в рамках исполнительного производства в отношении гражданина было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей. Также мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ и был оштрафован на общую сумму в 3 тыс. рублей.

Помимо этого работниками Службы в отношении нерадивого бизнесмена было вынесено постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые судебными приставами меры принудительного исполнения побудили должника исполнитель требования исполнительного документа. Самовольно возведенные постройки были должником снесены. Исполнительский сбор и административные штрафы погашены.

Теги: УФССП приставы самовольное строительство снос штрафы Тольятти
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