В Тольятти обсуждают ЧП с ребенком в детском саду, лишившимся передних зубов

В пятницу, 5 июня, в тольяттинской соцсети пользователь под ником Анна Р. разместила пост с шокирующей историей о происшествии с ее семилетней дочерью в детском саду в Комсомольском районе. Женщина сообщила читателям, что 4 июня ей позвонили представители детского сада и сообщили, что ее дочь получила травму и потеряла зубы.

"На месте оказалось, что моя дочь, находясь в раздевалке без воспитателя, наступила на шатающуюся доску лавочки упала и при падении потеряла два постоянных зуба и получила ушиб мягкий тканей. На ее сильный крик никто не пришел, а только малыши которые и сообщили воспитателю. Мы обратились в медгородок, полицию и другие инстанции. Будет заведено дело", — пишет женщина.

Далее автор поста говорит об ужасных последствиях, которые повлечет случившееся.

"Чем это чревато. Наращивают зубы детям только с 18 лет т. е. моя дочь из-за халатности воспитателя должна 11 лет проходить без передних зубов вследствие чего у нее будет нарушение прикуса комплексы и возможно челюстное изменение со слов врача", — делится автор поста.

И в конце повествования автор эмоционально формулирует вопросы, какие хотела бы задать в суде работникам детского сада. В частности она хотела бы спросить почему в детском саду сломанный инвентарь для детей, почему, в целях экономии там объединяют на летний период группы малышей с дошколятами и воспитатель якобы смотрит только за малышами, и почему в детском саду нет медицинской сестры и медицинская помощь ее ребенку оказана не была.

История о пострадавшей малышке вызвала большой резонанс. В обсуждениях поста появилось множество комментариев. Кто-то говорил, что в случившемся виноват сам ребенок, а точнее его воспитание, так как лавочки сделаны для того, чтобы на них сидеть, а не стоять. Кто-то говорил, что дети нередко встают в садике на лавочку, чтобы дотянуться до своих вещей в ящике. Кто обвинял во всем воспитателей. А кто-то просто жалел пострадавшую девочку.